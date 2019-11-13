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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'de Kruse geri sayımda

Fenerbahçe'de Kruse geri sayımda

Sakatlığı nedeniyle son olarak 7. haftadaki maçında forma giyen , geri sayıma geçti. Mlili aradan sonraki 12. haftada 'a karşı sahadaki yerini alacak olan Alman futbolcu, dün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sakatlığı nedeniyle son olarak 7. haftadaki maçında forma giyen , geri sayıma geçti. Mlili aradan sonraki 12. haftada 'a karşı sahadaki yerini alacak olan Alman futbolcu, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun sakatlıktan büyük ölçüde kurtulduğu açıklandı.

  1. 13.11.2019
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