Fenerbahçe'de Kruse geri sayımda
Sakatlığı nedeniyle son olarak 7. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyen Max Kruse, geri sayıma geçti. Mlili aradan sonraki 12. haftada Yeni Malatyaspor'a karşı sahadaki yerini alacak olan Alman futbolcu, dün takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sakatlığı nedeniyle son olarak 7. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyen Max Kruse, geri sayıma geçti. Mlili aradan sonraki 12. haftada Yeni Malatyaspor'a karşı sahadaki yerini alacak olan Alman futbolcu, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun sakatlıktan büyük ölçüde kurtulduğu açıklandı.
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baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
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