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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe PFDK’da

ile oynanan 11. hafta maçının ardından , 'ya sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle kurula sevkine karar verildiği belirtildi.

ile oynanan 11. hafta maçının ardından , 'ya sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle kurula sevkine karar verildiği belirtildi. Ayrıca bu karşılaşmada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Isla'nın da 9 Kasım'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

  1. 13.11.2019
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