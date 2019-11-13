Fenerbahçe PFDK’da
Kasımpaşa ile oynanan 11. hafta maçının ardından Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle kurula sevkine karar verildiği belirtildi.
Kasımpaşa ile oynanan 11. hafta maçının ardından Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle kurula sevkine karar verildiği belirtildi. Ayrıca bu karşılaşmada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Isla'nın da 9 Kasım'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
- 13.11.2019
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