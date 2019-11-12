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12 Kasım 2019, Salı
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'den potada diriliş sinyali

Fenerbahçe'den potada diriliş sinyali

Sezona kötü giren Beko, uzun süre sonra haftayı iki galibiyetle kapattı. Sarı-lacivertliler, 'nde 'i 90-82, Süper Ligi derbisinde de 'ı 84-80 mağlup etti.

Sezona kötü giren Beko, uzun süre sonra haftayı iki galibiyetle kapattı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i 90-82, Süper Ligi derbisinde de 84-80 mağlup etti. ING'de averajla 4. sırada yer alan Kanarya, ikinci galibiyetini aldığı Euroleague'de ise 14'üncü sıraya yükseldi.

GENÇLER DE FARKLI GALİP: 91-68
Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı da kazandı. Basketbol Gençler Ligi 7. hafta maçında Teksüt Bandırma'ya konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 68-91 yenerek altıncı galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

  1. 12.11.2019
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