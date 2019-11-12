Fenerbahçe'den potada diriliş sinyali

Sezona kötü giren Fenerbahçe Beko, uzun süre sonra haftayı iki galibiyetle kapattı. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i 90-82, ING Basketbol Süper Ligi derbisinde de Beşiktaş'ı 84-80 mağlup etti. ING'de averajla 4. sırada yer alan Kanarya, ikinci galibiyetini aldığı Euroleague'de ise 14'üncü sıraya yükseldi.



GENÇLER DE FARKLI GALİP: 91-68

Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı da kazandı. Basketbol Gençler Ligi 7. hafta maçında Teksüt Bandırma'ya konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 68-91 yenerek altıncı galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.