Fenerbahçe'den potada diriliş sinyali
Sezona kötü giren Fenerbahçe Beko, uzun süre sonra haftayı iki galibiyetle kapattı. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i 90-82, ING Basketbol Süper Ligi derbisinde de Beşiktaş'ı 84-80 mağlup etti.
Sezona kötü giren Fenerbahçe Beko, uzun süre sonra haftayı iki galibiyetle kapattı. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i 90-82, ING Basketbol Süper Ligi derbisinde de Beşiktaş'ı 84-80 mağlup etti. ING'de averajla 4. sırada yer alan Kanarya, ikinci galibiyetini aldığı Euroleague'de ise 14'üncü sıraya yükseldi.
GENÇLER DE FARKLI GALİP: 91-68
Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı da kazandı. Basketbol Gençler Ligi 7. hafta maçında Teksüt Bandırma'ya konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 68-91 yenerek altıncı galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
- 12.11.2019
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