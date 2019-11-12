Bir nefes de Fenerbahçe'den
Gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve güzel bir dünya bırakmak adına başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına Fenerbahçe de destek oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, "Ülkemizin geleceği için biz de gelecek nesillere nefes oluyoruz" dedi.
Gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve güzel bir dünya bırakmak adına başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına Fenerbahçe de destek oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, "Ülkemizin geleceği için biz de gelecek nesillere nefes oluyoruz" dedi.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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