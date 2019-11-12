Bir nefes de Fenerbahçe'den

Gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve güzel bir dünya bırakmak adına başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına Fenerbahçe de destek oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, "Ülkemizin geleceği için biz de gelecek nesillere nefes oluyoruz" dedi.