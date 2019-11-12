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12 Kasım 2019, Salı
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Bir nefes de 'den

Bir nefes de Fenerbahçe'den

Gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve güzel bir dünya bırakmak adına başlatılan "" kampanyasına de destek oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Eyüpsultan ilçesinin 'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi , "Ülkemizin geleceği için biz de gelecek nesillere nefes oluyoruz" dedi.

Gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve güzel bir dünya bırakmak adına başlatılan "" kampanyasına de destek oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Eyüpsultan ilçesinin 'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyesi , "Ülkemizin geleceği için biz de gelecek nesillere nefes oluyoruz" dedi.

  1. 12.11.2019
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