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12 Kasım 2019, Salı
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'den 3 oyuncuya yeni kontrat

Fenerbahçe'den 3 oyuncuya yeni kontrat

Yönetim, sözleşmeleri bitecek , Mauricio Isla ve 'la da görüşmeleri sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 'ın kontratını 2 yıl uzatan sarı-lacivertliler, üç oyuncuyu da bünyesinde tutmak istiyor.

Yönetim, sözleşmeleri bitecek , Mauricio Isla ve 'la da görüşmeleri sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 'ın kontratını 2 yıl uzatan sarı-lacivertliler, üç oyuncuyu da bünyesinde tutmak istiyor. Bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor. Maddi konularda uzlaşmanın sağlanmasının ardından sırasıyla imzalar atılacak.

  1. 12.11.2019
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