Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye!

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. Sarı-lacivertliler topladığı 20 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Sezon sonu mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da hız kazandı. Bir kanat takviyesi isteyen Ersun Yanal'a büyük bir müjde geldi. İşte Fenerbahçe'de son dakika yaşanan transfer gelişmeleri...
11 Kasım 2019 Pazartesi 11:37
Güncelleme: 11.11.2019 11:38
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Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, saha içi ve dışında işler istenildiği gibi gidiyor.
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe zirve iddiasını sürdürdü.
Sarı-Lacivertliler milli aranın ardından ise Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile iki kritik deplasman maçına çıkacak.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!
Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler nispeten yolunda giderken, gözler de transfere çevrildi.
Sportif direktör DamienComolli, Ersun Yanal'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.