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12 Kasım 2019, Salı
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'de hazırlıklar başlıyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar başlıyor

maçı sonrası 3 gün dinlenen 'de izin bitti. Sarı-lacivertli oyuncular bugün toplanarak karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

maçı sonrası 3 gün dinlenen 'de izin bitti. Sarı-lacivertli oyuncular bugün toplanarak karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Samandıra'da gerçekleştirilecek antrenmanda milli takımlara giden oyuncular yer almayacak. Çift kaleler için alt yapıdan takviye yapılacak.

  1. 12.11.2019
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