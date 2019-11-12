Fenerbahçe'de hazırlıklar başlıyor
Kasımpaşa maçı sonrası 3 gün dinlenen Fenerbahçe'de izin bitti. Sarı-lacivertli oyuncular bugün toplanarak Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
Kasımpaşa maçı sonrası 3 gün dinlenen Fenerbahçe'de izin bitti. Sarı-lacivertli oyuncular bugün toplanarak Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Samandıra'da gerçekleştirilecek antrenmanda milli takımlara giden oyuncular yer almayacak. Çift kaleler için alt yapıdan takviye yapılacak.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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