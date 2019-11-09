Zirvedeyiz 'Aziz'im
Fenerbahçe, Serdar Aziz’in oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet elde etti. Maç fazlasıyla liderliğe kurulan sarı-lacivertlilerde Muriç de 2 penaltıyı gole çevirdi.
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen F.Bahçe, puanını 20'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, 2 kırmızı, 2 penaltı, 5 gol ve VAR kararlarıyla nefesleri kesen karşılaşmayı Muriç'in iki penaltı golü ve Serdar Aziz'in sayılarıyla kazanmayı başardı. İlk yarının sonunda 10 kişi kalan ve müthiş bir direniş sergileyen Kasımpaşa'ya Khalili ve Ben Youssef'in golleri yetmedi.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Kanarya bu galibiyetle puan cetvelinde önünde yer alan Malatyaspor, Sivasspor ve Alanyaspor'u maç fazlası ile geçerek, liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 12 puanla 11. sırada kaldı. Sarı-lacivertliler milli aranın ardından Malatya deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fenerbahçe, Süper Lig'de Eylül 2017'deki Beşiktaş maçının ardından, 8 maç sonra kırmızı kart gördüğü bir maçı kazandı.
ZOR OLDU AMA İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
Bu sezon ligde siftah yapan ve golüyle liderliği getiren Serdar Aziz, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ortaya koymak istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sonuç olarak istediğimiz galibiyeti aldık. Şampiyonluk yolunda tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" dedi.
TERMİNATÖR GUSTAVO!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo bitmek bilmeyen enerjisiyle yine mest etti. Y üzde 93 isabetli pas (80/86) ile sahanın bu kategoride yine en iyisi olan sambacı, ayrıca 7 ikili mücadele kazandı. Gustavo'yu taraftarlar maç sonunda ayakta alkışladı.
EMRE'NİN YERİNE TOLGA
Ersun Yanal, ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı geçen hafta 1-0 yenildikleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci'ye şans verdi. Tolga 2 hafta aradan sonra ilk onbire geri döndü.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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