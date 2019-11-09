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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Zirvedeyiz 'Aziz'im

Zirvedeyiz 'Aziz'im

, ’in oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet elde etti. Maç fazlasıyla liderliğe kurulan sarı-lacivertlilerde de 2 penaltıyı gole çevirdi.

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında 'yı 3-2 yenen F.Bahçe, puanını 20'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, 2 kırmızı, 2 penaltı, 5 gol ve VAR kararlarıyla nefesleri kesen karşılaşmayı 'in iki penaltı golü ve 'in sayılarıyla kazanmayı başardı. İlk yarının sonunda 10 kişi kalan ve müthiş bir direniş sergileyen Kasımpaşa'ya Khalili ve Ben Youssef'in golleri yetmedi.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Kanarya bu galibiyetle puan cetvelinde önünde yer alan Malatyaspor, ve 'u maç fazlası ile geçerek, liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 12 puanla 11. sırada kaldı. Sarı-lacivertliler milli aranın ardından deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise 'ni konuk edecek. , 'de Eylül 2017'deki maçının ardından, 8 maç sonra kırmızı kart gördüğü bir maçı kazandı.

ZOR OLDU AMA İSTEDİĞİMİZİ ALDIK
Bu sezon ligde siftah yapan ve golüyle liderliği getiren Serdar Aziz, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ortaya koymak istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sonuç olarak istediğimiz galibiyeti aldık. Şampiyonluk yolunda tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

TERMİNATÖR GUSTAVO!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo bitmek bilmeyen enerjisiyle yine mest etti. Y üzde 93 isabetli pas (80/86) ile sahanın bu kategoride yine en iyisi olan sambacı, ayrıca 7 ikili mücadele kazandı. Gustavo'yu taraftarlar maç sonunda ayakta alkışladı.


EMRE'NİN YERİNE TOLGA
Ersun Yanal, ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı geçen hafta 1-0 yenildikleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci'ye şans verdi. Tolga 2 hafta aradan sonra ilk onbire geri döndü.

  1. 9.11.2019
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