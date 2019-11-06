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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Potada rakip Kursk

Potada rakip Kursk

FIBA 'ndeki temsilcimiz , bugün deplasmanına çıkacak. Sarılacivertliler, 4. hafta maçında 'a konuk olacak. Spor ve 'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da grupta ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunuyor.

FIBA 'ndeki temsilcimiz , bugün deplasmanına çıkacak. Sarılacivertliler, 4. hafta maçında 'a konuk olacak. Spor ve 'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da grupta ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunuyor.

  1. 6.11.2019
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