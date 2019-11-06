Potada rakip Kursk
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Rusya deplasmanına çıkacak. Sarılacivertliler, 4. hafta maçında Dinamo Kursk'a konuk olacak. Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da grupta ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunuyor.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Rusya deplasmanına çıkacak. Sarılacivertliler, 4. hafta maçında Dinamo Kursk'a konuk olacak. Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da grupta ikişer galibiyet ve birer yenilgisi bulunuyor.
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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