Fenerbahçe'nin ilk bombası ortaya çıktı!

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için de harekete geçti. 2020-21'de Şampiyonlar Ligi'nde sahne almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, iddialı bir kadro için düğmeye erken bastı. Fransız Mercato365'in dünkü haberi gündeme bomba gibi düştü. Kanarya'nın sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Blaise Matuidi ile görüştüğü ileri sürüldü. İtalya basını da 32 yaşındaki yıldızın gelecek sezon kariyerine Türkiye'de devam edeceğini yazdı.



ÇİN'DEN DE TALİBİ VAR

İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Blaise Matuidi'nin Çin ve Arap ekiplerinden de teklifler aldığı belirtilirken, F.Bahçe ile 2 yıllık anlaşma yapacağı iddia edildi. FIFA kuralları gereği sezon sonu sözleşmesi bitecek bir futbolcuya ocak ayında imza attırabilecek olan sarı-lacivertlilerin çalışmalarını bu yönde yaptığı da kaydedildi. Juventus'ta orta alanın göbeğinde görev yapan ve oyunun iki yönünü de kullanan Matuidi, Fransa Milli Takımı'nda sol kanat olarak forma giyiyor.



619 MAÇ 48 GOL 44 ASİST

Profesyonel kariyerinde 4 takımda forma giyen Matuidi, toplam 619 resmi karşılaşmaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 48 gol sevinci yaşadı, 44 de asist yaptı. Fransız oyuncu, kariyerinde 95 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.



Matuidi, bu sezon Juventus formasıyla 13 resmi karşılaşmada oynadı. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 1 gol atarken, savunmaya verdiği destekle de takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.