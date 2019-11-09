Karim Hafez'i iterek yolladı

Kemal Özdeş, oyuncusunun bu hareketine kızdı ve Hafez'i iterek soyunma odasına gönderdi.



Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına dört önemli futbolcusundan yoksun çıktı.sarı kart cezalısı Quaresma, PFDK'dan 3 maç ceza alan kaptan Veysel ile sakatlıkları devam eden Thiam ve Pavelka, kadroda yer almadı.



