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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Karim Hafez'i iterek yolladı

Karim Hafez'i iterek yolladı

'da ilk yarının sonunda kırmızı kart gören Karim Hafez ile teknik direktör arasında gerginlik yaşandı. Çalınan ikinci penaltıda topun eline çarptığı için sarı kart gören Mısırlı futbolcu, bu kararı alkışlayınca ikinci sarıdan atıldı.

, oyuncusunun bu hareketine kızdı ve Hafez'i iterek soyunma odasına gönderdi.

, karşısına dört önemli futbolcusundan yoksun çıktı.sarı kart cezalısı Quaresma, 'dan 3 maç ceza alan kaptan Veysel ile sakatlıkları devam eden Thiam ve Pavelka, kadroda yer almadı.


  1. 9.11.2019
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