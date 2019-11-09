Karim Hafez'i iterek yolladı
Kasımpaşa'da ilk yarının sonunda kırmızı kart gören Karim Hafez ile teknik direktör Kemal Özdeş arasında gerginlik yaşandı. Çalınan ikinci penaltıda topun eline çarptığı için sarı kart gören Mısırlı futbolcu, bu kararı alkışlayınca ikinci sarıdan atıldı.
Kemal Özdeş, oyuncusunun bu hareketine kızdı ve Hafez'i iterek soyunma odasına gönderdi.
Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına dört önemli futbolcusundan yoksun çıktı.sarı kart cezalısı Quaresma, PFDK'dan 3 maç ceza alan kaptan Veysel ile sakatlıkları devam eden Thiam ve Pavelka, kadroda yer almadı.
- 9.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Karim Hafez'i iterek yolladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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