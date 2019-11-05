Asıl biz maduruz

Fenerbahçe Kulübü, Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğunu savunarak bir açıklama yayınladı. Sezon başından itibaren sarı-lacivertli futbol takımının maçlarını yöneten hakemlerin F.Bahçe'nin kazandığı müsabakaları takip eden haftalarda tekrar görev alamadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından daha ilk günden medyaya demeçler verilerek ele alınış şekline de baktığımızda, şayet ortada sezon başından itibaren bazılarının iddia ettiği gibi bir operasyon varsa operasyonun F.Bahçe'mize karşı yapılmak istendiği bu somut durumlar eşliğinde akla ilk gelendir. Son olarak Kayseri'de Muric'e yapılan, tüm futbol otoritelerince penaltı olarak kabul gören pozizyonda VAR'a dahi gidilmemiştir."

TAKIMLA BİRLİKTE 2 GÜN

Fener Ol kampanyası dahilindeki "Fenerbahçe WinWin" projesi kapsamında talihliler takımla buluşmaya devam ediyor. Şanslı taraftarlar, A takımla Kayseri'ye gitti.Seyahat esnasında futbolcularla sohbet etme imkanı bulan talihliler, maçı izleyip, yine kafile ile İstanbul'a döndü.

DIRAR TAKIMA DÖNÜYOR

Fıtık ameliyatı sonrası takımla antrenmanlara başlayan Nabil Dirar, formasına kavuşuyor. Kayseri'de tedbir amacıyla yedek soyunan Faslı oyuncunun, Kasımpaşa sınavında en az bir devre şans bulması bekleniyor. Ersun Yanal, Dirar'ı sağ bek ya da orta sahaya monte edecek.