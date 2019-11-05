Bogdan’dan destek geldi

THY Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 kez kazanabilen F.Bahçe Beko'ya Bogdan Bogdanovic'ten destek geldi. Sırp yıldız, twitter'dan, "Biliyorum, F.Bahçe'nin başlangıcı sizi endişelendiriyor ama hala koca bir sezon var. Onlara sevginizi gösterin ve bu zor başlangıcı harika bir sona çevireceklerinden emin olun!" mesajını gönderdi.

DENİZ TÜRÜÇ 2. KEZ BABA

Deniz Türüç ikinci kez baba oldu. Başkan Ali Koç ile sportif direktör Comolli, tecrübeli oyuncu ile eşini hastanede ziyaret ederek tebrik etti. Deniz, sosyal medyadan, "Aramıza hoş geldin minik meleğim, Esila'm. Allah, yüzünden gülücükleri eksik etmesin. Gözümüz aydın" mesajını paylaştı.