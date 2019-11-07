Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ederken takım kaptanı Emre Belözoğlu'dan kötü haber geldi. 39 yaşındaki futbolcu sağ kasığında zorlanmadan dolayı Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmadı.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilere Emre Belözoğlu'dan kötü haber geldi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Fenerbahçe kaptanı antrenmanda yer almadı. 39 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
3 EKSİK DAHA!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu haricinde 3 eksik daha bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında Max Kruse, Adil Rami ve Ferdi Kadıoğlu da takımdaki yerlerini alamayacak.
- 07.11.2019
- Güncelleme: 07.11.2019 20:48
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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