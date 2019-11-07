Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilere Emre Belözoğlu'dan kötü haber geldi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Fenerbahçe kaptanı antrenmanda yer almadı. 39 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



3 EKSİK DAHA!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu haricinde 3 eksik daha bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında Max Kruse, Adil Rami ve Ferdi Kadıoğlu da takımdaki yerlerini alamayacak.