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07 Kasım 2019, Perşembe
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'de şoku!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler maçının hazırlıklarına devam ederken takım kaptanı Emre Belözoğlu'dan kötü haber geldi. 39 yaşındaki futbolcu sağ kasığında zorlanmadan dolayı Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmadı.

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilere 'dan kötü haber geldi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Fenerbahçe kaptanı antrenmanda yer almadı. 39 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

3 EKSİK DAHA!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu haricinde 3 eksik daha bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında Max Kruse, Adil Rami ve Ferdi Kadıoğlu da takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

  1. 07.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 20:48
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