Kasımpaşa startı verildi
Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Kayseri'de ilk 11'de görev alanlar yenileme çalışması yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Kayseri'de ilk 11'de görev alanlar yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
BİLETLER SATIŞTA
Kasımpaşa maçının biletleri bugün satışa çıkacak. Fiyatlar 70 liradan başlıyor. Öğrenci tribünü 35, misafir tribün 91 lira. Bugün sadece üyeler, kart sahipleri ve Fenercell abonelerine satış var. Genel satış yarın başlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma cuma günü 20.30'da.
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