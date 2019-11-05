Kasımpaşa startı verildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kasımpaşa startı verildi

startı verildi

Kasımpaşa startı verildi

Sarı-lacivertli ekip, maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, 'de ilk 11'de görev alanlar yenileme çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, 'de ilk 11'de görev alanlar yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

BİLETLER SATIŞTA
Kasımpaşa maçının biletleri bugün satışa çıkacak. Fiyatlar 70 liradan başlıyor. Öğrenci tribünü 35, misafir tribün 91 lira. Bugün sadece üyeler, kart sahipleri ve Fenercell abonelerine satış var. Genel satış yarın başlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma cuma günü 20.30'da.

  1. 5.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa startı verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN