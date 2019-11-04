Umut'un Fenerbahçe aşkı!

Tecrübeli isim kale çizgisinden bir de top uzaklaştırarak, maçın adamı oldu. Umut; MKE Ankaragücü, Trabzonspor , Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla Kanarya'ya karşı gol sevinci yaşadı. Ligde gol sayısını 3'e çıkaran Umut, 3-2 kaybettikleri maçta Galatasaray'a da gol atmıştı.