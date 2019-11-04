Umut'un Fenerbahçe aşkı!
Umut Bulut, Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi. Kariyerinde en çok golü sarı-lacivertli takıma atan 36 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı 33. maçında 11. kez fileleri havalandırıp, Kayserispor'u galibiyete taşıdı.
Tecrübeli isim kale çizgisinden bir de top uzaklaştırarak, maçın adamı oldu. Umut; MKE Ankaragücü, Trabzonspor , Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla Kanarya'ya karşı gol sevinci yaşadı. Ligde gol sayısını 3'e çıkaran Umut, 3-2 kaybettikleri maçta Galatasaray'a da gol atmıştı.
- 4.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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