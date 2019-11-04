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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Umut'un aşkı!

Umut'un Fenerbahçe aşkı!

, 'yi yine boş geçmedi. Kariyerinde en çok golü sarı-lacivertli takıma atan 36 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı 33. maçında 11. kez fileleri havalandırıp, 'u galibiyete taşıdı.

Tecrübeli isim kale çizgisinden bir de top uzaklaştırarak, maçın adamı oldu. Umut; MKE Ankaragücü, , ve formalarıyla Kanarya'ya karşı gol sevinci yaşadı. Ligde gol sayısını 3'e çıkaran Umut, 3-2 kaybettikleri maçta Galatasaray'a da gol atmıştı.

  1. 4.11.2019
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