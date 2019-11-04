Fener ligde şen
Sarı-lacivertli takım, sahasında konuk ettiği Afyon Belediyespor’u 86-80 yenerek 6’ncı haftada 5. galibiyetini aldı. Kostas Sloukas 20 sayı ile oynadı.
THY Avrupa Ligi'nde 6 maçın 1'ini kazanabilen F.Bahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 86-80 yenerek moral buldu. 6'da 5 yapan sarı-lacivertli ekipte, Kostas Sloukas 20 sayıyla en skorer isim oldu.
Diğer sonuçlar: A.Efes-S.İTÜ: 108-62, Darüşşafaka-Bahçeşehir: 83-76, Bandırma-Bursa: 72-62.
- 4.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Fener ligde şen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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