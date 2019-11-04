Fener ligde şen - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fener ligde şen

Fener ligde şen

Fener ligde şen

Sarı-lacivertli takım, sahasında konuk ettiği Afyon Belediyespor’u 86-80 yenerek 6’ncı haftada 5. galibiyetini aldı. Kostas Sloukas 20 sayı ile oynadı.

THY Avrupa Ligi'nde 6 maçın 1'ini kazanabilen F.Bahçe Beko, ING 'nde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 86-80 yenerek moral buldu. 6'da 5 yapan sarı-lacivertli ekipte, Kostas Sloukas 20 sayıyla en skorer isim oldu.

Diğer sonuçlar: A.Efes-S.İTÜ: 108-62, Darüşşafaka-Bahçeşehir: 83-76, Bandırma-Bursa: 72-62.

  1. 4.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener ligde şen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN