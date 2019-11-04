İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyonlar







DAKİKA 32: OMUZ ATTI

Serdar Aziz, ilk yarıda Lopes'i ceza sahasında omzuyla itti. Karar devam.









DAKİKA 58: OFSAYT YOK

Kayserispor'un attığı golde Fenerbahçeli oyuncular 'ofsayt' itirazı yaptı. Ancak VAR, olmadığını gösterdi.









DAKİKA 76: ELLE KESTİ

Bu pozisonda Tolga Ciğerci sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Top Kayserili oyuncunun eline çarptı. Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.









DAKİKA 82: DİZ ATTI

Bu pozisyonda ise kaleci Altay, Pedro Henrique'ye diziyle vurdu. Kart çıkmadı.









DAKİKA 76: ELE ÇARPTI

Fenerbahçeliler'in en çok penaltı beklediği pozisyon... Vedat Muriç ceza sahasında kafayı vuruyor. Top Levent Gülen'in koluna çarpıyor. Gülen'in kolu fotoğrafta görüldüğü şekilde. Hakem yine 'devam' dedi.









DAKİKA 15: DİZE TABAN

Vedat Muriç bu pozisyonda iki Kayserisporlu oyuncu arasında topla oynamak isterken, kendini yerde buldu. Abdennour'un ayak tabanı, Vedat Muriç'in dizinin üstünde. Bu pozisyonda da penaltı çıkmadı.



TRİBÜNDE KAHROLDULAR

Fenerbahçeliler, Kayseri'de takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran sarı-lacivertliler, mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı.



MASKELİ FARKINDALIK

Her iki takım maçta, farkındalık yaratacak bir olaya imza attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile iki takım da maskeyle seremoniye çıktı.