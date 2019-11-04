İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyonlar
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un attığı golle 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Mücadeleye hakem kararları damga vururken fotomac.com.tr olarak tartışılan pozisyonları derledik. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının tartışılan pozisyonları...
DAKİKA 32: OMUZ ATTI
Serdar Aziz, ilk yarıda Lopes'i ceza sahasında omzuyla itti. Karar devam.
DAKİKA 58: OFSAYT YOK
Kayserispor'un attığı golde Fenerbahçeli oyuncular 'ofsayt' itirazı yaptı. Ancak VAR, olmadığını gösterdi.
DAKİKA 76: ELLE KESTİ
Bu pozisonda Tolga Ciğerci sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Top Kayserili oyuncunun eline çarptı. Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.
DAKİKA 82: DİZ ATTI
Bu pozisyonda ise kaleci Altay, Pedro Henrique'ye diziyle vurdu. Kart çıkmadı.
DAKİKA 76: ELE ÇARPTI
Fenerbahçeliler'in en çok penaltı beklediği pozisyon... Vedat Muriç ceza sahasında kafayı vuruyor. Top Levent Gülen'in koluna çarpıyor. Gülen'in kolu fotoğrafta görüldüğü şekilde. Hakem yine 'devam' dedi.
DAKİKA 15: DİZE TABAN
Vedat Muriç bu pozisyonda iki Kayserisporlu oyuncu arasında topla oynamak isterken, kendini yerde buldu. Abdennour'un ayak tabanı, Vedat Muriç'in dizinin üstünde. Bu pozisyonda da penaltı çıkmadı.
TRİBÜNDE KAHROLDULAR
Fenerbahçeliler, Kayseri'de takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran sarı-lacivertliler, mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı.
MASKELİ FARKINDALIK
Her iki takım maçta, farkındalık yaratacak bir olaya imza attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile iki takım da maskeyle seremoniye çıktı.
- 4.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyonlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.