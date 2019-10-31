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31 Ekim 2019, Perşembe
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Sadece ve çocukları!

Sadece futbol ve çocukları!

Adil Rami, 'da konuşulmaya devam ediyor. Bu kez haberler olumlu. Ülke basını, model 'dan ayrılan Fransız stoperin artık ilişki istemediğini ve zamanını çocukları ve ile geçireceğini yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Rami'nin eski eşi Sidonie Biemont, ikiz çocuklarını futbolcuya göstermek için 'a gelmiş; Rami mutluluğunu 'dan paylaşmıştı. Adil daha önce asker selamı nedeniyle eleştiri almıştı.

  1. 31.10.2019
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