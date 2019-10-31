Sadece futbol ve çocukları!
Adil Rami, Fransa'da konuşulmaya devam ediyor. Bu kez haberler olumlu. Ülke basını, model Pamela Anderson'dan ayrılan Fransız stoperin artık ilişki istemediğini ve zamanını çocukları ve futbol ile geçireceğini yazdı.
Geçtiğimiz günlerde Rami'nin eski eşi Sidonie Biemont, ikiz çocuklarını futbolcuya göstermek için İstanbul'a gelmiş; Rami mutluluğunu Instagram'dan paylaşmıştı. Adil daha önce asker selamı nedeniyle eleştiri almıştı.
- 31.10.2019
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