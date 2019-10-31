Fenerbahçe'nin affı yok!

Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da galibiyetle başladı, 2. Lig'de mücadele eden rakibini 3 golle yıktı, 5. tura adını yazdırdı.



SON SÖZ TOLGAY'DAN

Karşılaşmanın 28. dakikasında Deniz farkı ikiye çıkaran golü atarken, Fenerbahçe soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi. İkinci 45'e hızlı başlayan taraf bu kez Tarsus İdmanyurdu'ydu. 53'te Çağrı'yla gol de bulan ev sahibi, bu dakikadan sonra tekrar kontrolü Fenerbahçe'ye verdi. Ersun Yanal'ın öğrencileri, birçok önemli pozisyona girerken, son sözü 70'te Tolgay Arslan söyledi: 1-3.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN SİFTAH

Tarsus İdmanyurdu ağlarını havalandıran Deniz Türüç, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, attığı golün yanı sıra performansıyla da öne çıkan isimlerden oldu.

RAMI YİNE KAYIP!

Ligdeki Ankaragücü maçında performansıyla eleştirilen Adil Rami, ikinci sınavını dün Tarsus karşısında verdi. Beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, maçın 61. dakikasında çıkmak zorunda kaldı. Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Fransız stoper, yerini Zanka'ya bıraktı.



12. ADAM İŞBAŞINDA

Bu sezon takımlarına büyük destek veren Fenerbahçe taraftarları, dün de işbaşındaydı. Sarı-lacivertliler, takımlarının Tarsus'u elediği kupa sınavında da tribündeki yerini aldı. Başlangıç düdüğünden itibaren susmayan 12. adam, maç sonrası futbolcuları tribünlere çağırıp, alkışladı.



TOLGA'YA TAM PUAN

Sakatların dönmesinin ardından ligdeki son maçta yedek soyunan Tolga Ciğerci, Tarsus karşısında F.Bahçe'nin en iyilerindendi. Oyunun iki yönünü de kullanan yıldız futbolcu, özellikle hücuma büyük güç kattı. Tolga, attığı kilit paslarla da öne çıktı.



ALİ KOÇ KONUŞUYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yayıncı kuruluş BeIN Sports'un özel yayınında önemli açıklamalarda bulunacak. Daha önce FB TV ekranlarında "Camiaya Sesleniş" programları yapan sarı- lacivertli kulübün başkanı Koç, saat 20.30'da canlı yayına çıkacak. Programın FB TV'den yayınlanmayacağı belirtildi.