İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında ligin dev ekiplerinden Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na konuk oldu. Sarı-lacivertliler rotasyonlu kadro ile çıktığı maçı 3-1 kazanarak adını 5. tura yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü Çağrı'dan geldi. İşte maçtan kareler...
30 Ekim 2019 Çarşamba 22:57
Güncelleme: 30.10.2019 22:59
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
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90 dakikanın sonunda gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü Çağrı'dan geldi.
Mersin'de oynanan mücadelede binlerce Fenerbahçe taraftarı takımlarını desteklemek için stada akın etti...