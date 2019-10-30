İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında ligin dev ekiplerinden Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na konuk oldu. Sarı-lacivertliler rotasyonlu kadro ile çıktığı maçı 3-1 kazanarak adını 5. tura yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü Çağrı'dan geldi. İşte maçtan kareler...