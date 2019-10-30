İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler - Son dakika Türkiye Kupası haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında ligin dev ekiplerinden Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'na konuk oldu. Sarı-lacivertliler rotasyonlu kadro ile çıktığı maçı 3-1 kazanarak adını 5. tura yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü Çağrı'dan geldi. İşte maçtan kareler...

30 Ekim 2019 Çarşamba 22:57 Güncelleme: 30.10.2019 22:59
İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

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İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler

90 dakikanın sonunda gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü Çağrı'dan geldi.

İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler

Mersin'de oynanan mücadelede binlerce Fenerbahçe taraftarı takımlarını desteklemek için stada akın etti...

İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler

İşte Tarsus İ.Y - Fenerbahçe maçından kareler...

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