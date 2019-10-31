Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, son olarak U19 takımındaki kırmızı kart cezası nedeniyle kupa maçında Tarsus İdman Yurdu kadrosunda yer almayan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin tamamının ödenmediği iddia edildi. 19 yaşındaki futbolcu, Cocu döneminde NEC Nijmegen kulübünden transfer edilmişti.
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferindeki bonservis bedelinin 750 bin euro'luk bölümünü henüz ödemediği, ödemede gecikme yaşandığı belirtildi.
Hollanda ekibinden 1.4 milyon euroya transfer edilen oyuncu ile ilgili Voetbal International, bu miktarın yaklaşık yarısının henüz ödenmediğini duyurdu. Ödemede gecikme yaşandığı, sarı lacivertlilerin 750 bin euro'luk miktarı henüz yatırmadığı belirtildi.
Milliyet'in haberine göre; Bu konuda futbolcudan da görüş alan Hollandalı yayın organı, Ferdi'nin konuyla ilgili şu sözlerine yer verdi: "Anlaşma tam olarak nasıl bilemiyorum, konunun tarafı değilim. Bu, iki kulübün arasındaki bir konu. Umarım kısa süre içerisinde çözüme kavuşur. Hem Fenerbahçe hem de NEC Nijmegen için en iyisini diliyorum".
- 31.10.2019
- Güncelleme: 31.10.2019 10:44
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688 günlük hasret
Toplam 1
Yorum
muharrem EKUBAN ÇABUK GELSİN SÖYLEYİN DOKTORLARA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞSINLAR
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Beşiktaş'ta Caner Erkin farkı!
Toplam 1
Yorum
savaş Talsica çok koşan bir takımda başarılı olur.BJK mümkün değil.Adam tembel.Faydalı olmaz.BJK yırtıcı mücadeleci orta saha lazım.
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 2
Yorum
METİN Adam geleli nerdeyse 2 ay oldu.45 dakıkayı cıkartamıyor.onun gıbı futbolcu türkiye de cok.
Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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