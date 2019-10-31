Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferindeki bonservis bedelinin 750 bin euro'luk bölümünü henüz ödemediği, ödemede gecikme yaşandığı belirtildi.

Hollanda ekibinden 1.4 milyon euroya transfer edilen oyuncu ile ilgili Voetbal International, bu miktarın yaklaşık yarısının henüz ödenmediğini duyurdu. Ödemede gecikme yaşandığı, sarı lacivertlilerin 750 bin euro'luk miktarı henüz yatırmadığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Bu konuda futbolcudan da görüş alan Hollandalı yayın organı, Ferdi'nin konuyla ilgili şu sözlerine yer verdi: "Anlaşma tam olarak nasıl bilemiyorum, konunun tarafı değilim. Bu, iki kulübün arasındaki bir konu. Umarım kısa süre içerisinde çözüme kavuşur. Hem Fenerbahçe hem de NEC Nijmegen için en iyisini diliyorum".