Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş

'ye şok fatura! parası ödenmemiş

Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş

'de kadro dışı bırakılan, son olarak U19 takımındaki kırmızı kart cezası nedeniyle kupa maçında kadrosunda yer almayan 'nun bonservisinin tamamının ödenmediği iddia edildi. 19 yaşındaki futbolcu, Cocu döneminde kulübünden edilmişti.

'nin transferindeki bonservis bedelinin 750 bin euro'luk bölümünü henüz ödemediği, ödemede gecikme yaşandığı belirtildi.

ekibinden 1.4 milyon euroya edilen oyuncu ile ilgili Voetbal International, bu miktarın yaklaşık yarısının henüz ödenmediğini duyurdu. Ödemede gecikme yaşandığı, sarı lacivertlilerin 750 bin euro'luk miktarı henüz yatırmadığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Bu konuda futbolcudan da görüş alan Hollandalı yayın organı, Ferdi'nin konuyla ilgili şu sözlerine yer verdi: "Anlaşma tam olarak nasıl bilemiyorum, konunun tarafı değilim. Bu, iki kulübün arasındaki bir konu. Umarım kısa süre içerisinde çözüme kavuşur. Hem Fenerbahçe hem de için en iyisini diliyorum".

Fenerbahçe yeniden golcü kimliğine döndü

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 10:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN