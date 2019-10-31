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31 Ekim 2019, Perşembe
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Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü

Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü

EuroLeague 5'inci hafta maçında deplasmanda Maccabi Fox'a 67-55 yenilen Beko kafilesi İstanbul'a geldi. Başarılarla dolu geçmişinin ardından giden kötü gidişat sonrası sarı lacivertli ekibi havalimanında sadece bir taraftar karşıladı.

EuroLeague'deki kötü gidişatına son veremeyen sarı-lacivertli ekip, 5'inci maçında 4'üncü yenilgisini alarak 18 takım içinde 17'nci sırada yer aldı.

Obradovic'in göreve geldiği 2013-14 sezonundan bu yana en kötü başlangıcını yapan Beko, saat 13.30'da 'na iniş yaptı.

kafilesini bir taraftar çiçekler ile karşıladı. Taraftar çiçeğini, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'e verdi. Havalimanında bulunan yolcular ve çalışanlar sarı lacivertli oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü...

OBRADOVIC 16 YIL SONRA AYNI BAŞLANGICI YAŞADI

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic de 16 yıl sonra ilk kez Euroleague'de çalıştırdığı bir takımla ilk 5 maçta 4 yenilgi aldı.

Euroleague'i 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında 2003-2004 sezonunda ilk 5 maçta 4 yenilgi yaşamıştı. O dönem Yunan ekibi son 16'ya kalmayı başarmış ama bu turda elenmişti.

GEÇEN SEZON 5 YENİLGİ VARDI

Fenerbahçe Beko, geride kalan sezonun lig etabında aldığı yenilgi sayısına şimdiden yaklaştı.

Dörtlü Final oynadığı 2018-2019'un normal sezonunda 30 haftada 5 yenilgi alarak lider olan ve bu performansıyla tarihe geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 5 haftada 4 mağlubiyetle hayal kırıklığı oluşturdu.

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 16:36
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