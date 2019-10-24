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24 Ekim 2019, Perşembe
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'de şok karar! gidiyor...

Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...

’de fazla forma şansı bulamayan 'nun son oynanan Denizlispor maçının kadrosuna alınmaması sonrası özellikle sosyal medyadan ve taraftardan ’a ciddi eleştiriler gelmişti. Genç oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması söz konusu... İşte Fenerbahçe'deki çok sıcak gelişmenin ayrıntıları...

'de 'nun son maçın kadrosuna alınmaması sonrası taraftardan 'a ciddi şekilde eleştiriler gelmişti.

SALİH UÇAN VAKASI

Yanal hala oyuncunun ciddi eksiklikleri olduğunu düşünüyor ve 2013-14 sezonunda 'da olduğu gibi Ferdi'ye de şans vermiyor. Deneyimli teknik adam şampiyonluk yolunda daha hazır ve tecrübeli isimlerle yola devam etmenin doğru olduğunu vurguluyor. Ancak akıllara Ferdi'nin bu sezon süre aldığı maçlar geliyor.

Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında genç futbolcu oynamış gol bulmuş ve asist yapmıştı. Ferdi'nin bu maçlarda kadroya girmesi ve sonradan oyuna dahil olmasından sonra bir daha düşünülmemesi taraftarda tepkiye yol açtı. Ancak Ferdi'nin bu maçlarda kadroya girmesinin temel sebebi takımdaki eksiklerdi.

KARİYER ENDİŞESİ

Sezon başından bu yana birçok bölgede gerek transferin gecikmesi gerekse de sakatlıklar sonrası eksiklikler yaşanmış ve dolayısıyla Ferdi'ye yer açılmıştı. Sakat oyuncuların fazlalığı sayesinde genç futbolcu kadroya girebilmişti. Transferlerin tamamlanması ve sakatların yavaş yavaş iyileşmesiyle Ferdi kadroya girmekte zorlanmaya başladı.

KRUSE VE DIRAR İYİLEŞİRSE FORMA ŞANSI ÇOK ZOR

Kruse ve Dirar'ın tam olarak iyileşmesiyle birlikte tam kadro olacak takımda şans bulması ise neredeyse imkansız hale gelecek.Bu nedenle devre arası kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Daha önce de futbolcu için bu durumu masaya yatırılmış AUDI Cup performansı ve takımdaki eksikler nedeniyle bu plan rafa kalkmıştı.

HOLLANDA YOLU GÖZÜKTÜ

Milliyet'te yer alan habere göre; Ferdi'nin ya da 'da ikinci yarıyı geçirme ihtimali yüksek. Geçen sezonu oynamadan bitiren genç futbolcunun bu sezonu da böyle geçirmesi durumunda kariyerinde ciddi sıkıntı yaşanacak. Ferdi ve ailesinin de bu sıkıntıyı sarı-lacivertli yetkililere ifade ettiği belirtildi.

Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu!

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 17:32
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