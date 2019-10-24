Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Fotoğrafı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran yıldız futbolcudan sonra sarı-lacivertliler bir Kosovalı için daha harekete geçti. Kanarya2nın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 07:45 Güncelleme: 24.10.2019 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





