Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Fotoğrafı ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Fotoğrafı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran yıldız futbolcudan sonra sarı-lacivertliler bir Kosovalı için daha harekete geçti. Kanarya2nın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar...
24 Ekim 2019 Perşembe 07:45 Güncelleme: 24.10.2019 07:45
Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Fotoğrafı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Vedat Muriç parmak ısırtmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Fotoğrafı ortaya çıktı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan zorlu Denizslipor maçında fileleri havalandıran Kosovalı golcü, takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.

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Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Fotoğrafı ortaya çıktı

Vedat'ın performansından oldukça mutlu olan sarı-lacivertliler Vedat'tan sonra bir Kosovalı yıldızı daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Fotoğrafı ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler anlaşmaya vardığı genç futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Fotoğrafı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten sonra 2. Kosavalı futbolcu ile anlaştı. Genç ismin görüntüsü sosyal medyaya düştü.

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