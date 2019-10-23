Fenerbahçe biri dünya yıldızı 3 transferi ocakta İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sezona silbaştan bir kadro ile merhaba diyen sarı-lacivertliler mutlak şampiyonluk parolası ile lige giriş yaptı. İlk 8 haftada takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, ocak ayı transfer döneminde transfer talebini yönetime iletti. Buna göre harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar 3 bomba birden patlatarak sezonun ikinci yarısına daha alternatifli ve geniş bir kadro ile başlamanın hesaplarını yapıyor. İşte Fenerbahçe'nin devre arası transfer operasyonunun detayları... | Fenerbahçe transfer haberi

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:15 Güncelleme: 23.10.2019 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





