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Fenerbahçe biri dünya yıldızı 3 transferi ocakta İstanbul'a getiriyor!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sezona silbaştan bir kadro ile merhaba diyen sarı-lacivertliler mutlak şampiyonluk parolası ile lige giriş yaptı. İlk 8 haftada takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, ocak ayı transfer döneminde transfer talebini yönetime iletti. Buna göre harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar 3 bomba birden patlatarak sezonun ikinci yarısına daha alternatifli ve geniş bir kadro ile başlamanın hesaplarını yapıyor. İşte Fenerbahçe'nin devre arası transfer operasyonunun detayları... | Fenerbahçe transfer haberi
23 Ekim 2019 Çarşamba 09:15
Güncelleme: 23.10.2019 09:15
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Fenerbahçe ocak ayında transfer şov yapmaya hazırlanıyor.
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Bu sezon şampiyonluk için kenetlenen sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde birçok isme imza attırmıştı.
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyonluk yolunda büyük önem taşıdığınıın farkında olan teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
Deneyimli teknik adamın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transferdeki yol haritasını belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin 3 transfer hedefi...
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