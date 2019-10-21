Marcelo'dan Gustavo paylaşımı!

Marcelo ile Luiz Gustavo İstanbul'da bir araya geldi. Real Madrid ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. maçında karşı karşıya gelecek. Maçtan önce İstanbul'a gelen Real Madrid'de Marcelo, milli takımda birlikte oynadığı Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız sol bek fotoğrafa, ''İşte kardeşim Guga ve ben! Seninle birlikte olmayı özlemişim kardeşim'' notunu düştü.