Marcelo'dan Gustavo paylaşımı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid İstanbul'a geldi. Eflatun-beyazlıların yıldız futbolcusu Marcelo, İstanbul'da Fenerbahçeli Gustavo ile bir araya geldi. Dünyaca ünlü sol bek, Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gustavo ile olan fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. | Fotomaç dış haberler...
Marcelo ile Luiz Gustavo İstanbul'da bir araya geldi. Real Madrid ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. maçında karşı karşıya gelecek. Maçtan önce İstanbul'a gelen Real Madrid'de Marcelo, milli takımda birlikte oynadığı Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız sol bek fotoğrafa, ''İşte kardeşim Guga ve ben! Seninle birlikte olmayı özlemişim kardeşim'' notunu düştü.
- 22.10.2019
- Güncelleme: 22.10.2019 00:41
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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