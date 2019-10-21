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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'dan Gustavo paylaşımı!

Marcelo'dan Gustavo paylaşımı!

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşı karşıya gelecek olan 'a geldi. Eflatun-beyazlıların yıldız futbolcusu , İstanbul'da Fenerbahçeli Gustavo ile bir araya geldi. Dünyaca ünlü sol bek, Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gustavo ile olan fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. | Fotomaç dış haberler...

ile 'da bir araya geldi. ile Şampiyonlar Ligi 3. maçında karşı karşıya gelecek. Maçtan önce İstanbul'a gelen Real Madrid'de Marcelo, birlikte oynadığı Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile olan fotoğrafını hesabından paylaştı. Yıldız sol bek fotoğrafa, ''İşte kardeşim Guga ve ben! Seninle birlikte olmayı özlemişim kardeşim'' notunu düştü.

  1. 22.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 00:41
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