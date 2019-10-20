Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! "Vatan size minnettar"

Süper Lig'in 8. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe, maç öncesi ısınmak için sahaya Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla "Vatan size minnettar" yazılı tshirtlerle çıktı.
20 Ekim 2019 Pazar 20:00
Güncelleme: 20.10.2019 20:11
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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
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Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan maç öncesi iki takım da ısınmak için sahaya çıkarken, önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçeli oyuncular, Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amaçlı giydikleri tshirtlerle ısınmaya çıktı.
Sarı-lacivertli oyuncuların giydiği tshirtlerin üstünde selam veren bir asker ve "Vatan Size Minnettar" yazısı yer aldı.
Sarı Kanaryaların bu anlamlı davranışı büyük bir beğeni topladı.