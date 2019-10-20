Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! 'Vatan size minnettar' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! "Vatan size minnettar"

Süper Lig'in 8. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe, maç öncesi ısınmak için sahaya Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla "Vatan size minnettar" yazılı tshirtlerle çıktı.
20 Ekim 2019 Pazar 20:00 Güncelleme: 20.10.2019 20:11
Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.

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Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan maç öncesi iki takım da ısınmak için sahaya çıkarken, önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Fenerbahçeli oyuncular, Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amaçlı giydikleri tshirtlerle ısınmaya çıktı.

Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Sarı-lacivertli oyuncuların giydiği tshirtlerin üstünde selam veren bir asker ve "Vatan Size Minnettar" yazısı yer aldı.

Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Sarı Kanaryaların bu anlamlı davranışı büyük bir beğeni topladı.

Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar
Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar
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