Kolarov rüyası bitti
Sezon başında Fenerbahçe'nin çok istediği ve ocakta teklif götürülmesi beklenen Kolarov, Roma ile masaya oturuyor.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
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Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
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Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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