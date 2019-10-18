Kolarov rüyası bitti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kolarov rüyası bitti

rüyası bitti

Kolarov rüyası bitti

başında 'nin çok istediği ve ocakta teklif götürülmesi beklenen , ile masaya oturuyor.

başında 'nin çok istediği ve ocakta teklif götürülmesi beklenen , ile masaya oturuyor. Sözleşmesinin son senesindeki Sırp yıldızın 1+1 yıllık kontrat imzalayacağı belirtildi. 2017'den beri Roma'da olan 33 yaşındaki sol bekin sözleşmesi bittikten sonra Totti gibi yöneticilik yapacağı belirtildi.
  1. 18.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kolarov rüyası bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN