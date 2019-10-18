Almanya ırkçı

Mesut, Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekildikten sonra Almanya'da ırkçılığa maruz kaldığını belirtti. Gurbetçi oyuncu, "Bu görevdeki her insana saygı duyarım. Türkiye, atalarımın memleketi. Şayet Angela Merkel de Londra'da olsa ve benimle görüşmek isteseydi aynısını yapardım" dedi.



KORUNMASIZ KALDIM

Alman oyuncu, o fotoğraftan sonra kendisine saygı duyulmadığını ve korumasız olduğunu hissettiğini aktardı. Mesut, "Almanya'daki siyasiler bile bana ırkçı saldırılarda bulundu. Bu süreçte milli takımdan hiç kimse çıkıp, 'Hey, kesin sesinizi! O, bizim oyuncumuz ve kendisine bu şekilde hakaret edemezsiniz' demedi. Milli maçlarda taraftardan küfürler yedim" ifadelerini kullandı.



MESUT'TAN İNCİLER...



SAYGI DUYSUNLAR

"Almanya için 9 sene top koşturdum. En başarılı futbolculardan biriyim. Dünya Kupası kazandım. Beni sevmek zorunda değiller ama saygı duymak zorundalar."

ÖZÜR DİLEMEDİM

"Başkan Erdoğan ile görüştükten sonra özür dileyip, hata yaptığımı söyleseydim her şey düzelecekti. Bunu asla yapmazdım. Ben özgür biriyim, istediğimle görüşürüm."

DEVLERLE ÇALIŞTIM

"Wenger, Mourinho ve Löw gibi dünyanın en büyük antrenörleri ile beraber çalıştım. Onlara her zaman saygı duydum. Emery'e de öyle."