Kruse'nin hedefi hem şampiyonluk hem Devler Ligi!

Sarı-lacivertlilerin sezon başında renklerine bağladığı Max Kruse, açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, futboldan sonraki hayatıyla ilgili henüz net bir karar vermediğini, bu konu hakkında fazla düşünmediğini söyledi. Max Kruse "Profesyonel futbolcu olarak önümde birkaç yıl daha var. Her şeyin ötemsinde Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum. Bu forma ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Yani hedefler bitmiyor" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG ÇOK KALİTELİ

Max Kruse, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig ile ilgili fazla bir bilgi sahibi olmadığını belirtti. Burada forma giydikten sonra hiç de kolay bir ligde oynamadıklarını söyledi. Süper Lig'in hak ettiği değeri ve desteği göremediği söyledi. Alman hücum oyuncusu "Medyanın gösterdiğinden çok daha kaliteli bir ligde mücadele ediyoruz. Statlar hep dolu. 25 milyon taraftarımız var. Para elbette transferde önemli bir faktör ama her şey de değil. Hayattaki en önemli şey para değil" şeklinde konuştu.

VAY CANINA İSTANBUL HA!

Almanya'da uzun yıllar oynadım. Bundesliga artık beni heyecanlandırmıyordu. Yurt dışında oynamak istiyordum ve Fenerbahçe'nin teklifi çok iyiydi. Bir süre teklifi düşündüm ve sonunda "Vay canına. İstanbul ha... Bu şehirde oynamak harika olur dedim. Hemen yakın arkadaşım Nuri Şahin ile konuşup bilgi aldım. Ardından da bu kulüpte oynayan Mehmet Ekici ile görüştüm. Damien Comolli ile iletişime geçtikten sonra da transferim noktalandı"

BİR GÜN ALİ KOÇ İLE ÇALIŞABİLİRİM

"Gelecekte neler olacağını hep birliket göreceğiz. Bir gün Ali Koç'un yanında çalışabilir miyim? Bu soruyu ben de zaman zaman kendime soruyorum. Evet böyle bir şeyi hayal edebiliyorum. Şimdiden bazı iş insanları ile tanıştım. Hayatın farklı alanlarıyla ilgilenmek ve başka insanları dinlemek önemli. İnsanı geliştiriyor"