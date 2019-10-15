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15 Ekim 2019, Salı
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'de maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

, 'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovenya Milli Takımından dönen Miha Zajc'ın da takımla çalıştığı belirtildi.

Kasığında ağrı bulunan Alman futbolcu 'nin ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar'ın da tedavilerine başlandığı aktarıldı.

bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı kaydedildi. Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile süren antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

  1. 15.10.2019
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