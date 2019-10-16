Fenerbahçe'de çifte hazırlık

Kanarya ligin 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olan sarı-lacivertliler, sabah salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmalası gerçekleştirdi. Akşam ise taktik antrenman yaptı.



'4 MAÇTA LİGİN KADERİ DEĞİŞİR'

Öte yandan idmanda oyuncuları toplayan Ersun Yanal bir kez daha Antalya maçında kaybedilen puan ve hatalardan yola çıkarak bir konuşma yaptı. Her rakibin ciddiye alınmasını, artık zayıf takım olmadığını söyledi. Bir sonraki milli araya kadar oynayacakları 4 maçı da kazanmaları halinde ligin kaderini çizeceklerini belirtti.