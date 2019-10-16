Kadınlarda rakip Spar

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında bugün İspanya ekibi Spar Citylift Girona'yı ağırlayacak. Metro Enerji Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maç 19.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.



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Fenerbahçe U14 Kız Basketbol Takımı, Kızlar İstanbul Ligi 3. hafta müsabakasında G.Saray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 62-36 mağlup edip sezona üçte üç yaparak başladı. U18 takımı da yine G.Saray ile oynadığı maçı 58-39 galip bitirdi. İdil Saçalır, 20 sayıyla zaferde rol oynadı.