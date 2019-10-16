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16 Ekim 2019, Çarşamba
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'da Bahçeşehir bileti satışta

Fenerbahçe Beko'da Bahçeşehir bileti satışta

'nun 4. hafta maçında pazar günü 'yle oynayacağı mücadelenin bilet satışı bugün kongre üyeleri ve sahipleri için satışa çıkacak.

Fenerbahçe Beko'nun 4. hafta maçında pazar günü 'yle oynayacağı mücadelenin bilet satışı bugün kongre üyeleri ve sahipleri için satışa çıkacak. Yarın genel satışa sunulacak biletlere www. passo.com.tr sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Fiyatlar 30 TL ile 600 TL arasında.

  1. 16.10.2019
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