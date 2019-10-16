Fenerbahçe Beko'da Bahçeşehir bileti satışta
Fenerbahçe Beko'nun Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında pazar günü Bahçeşehir Koleji'yle oynayacağı mücadelenin bilet satışı bugün kongre üyeleri ve taraftar kart sahipleri için satışa çıkacak.
Fenerbahçe Beko'nun Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında pazar günü Bahçeşehir Koleji'yle oynayacağı mücadelenin bilet satışı bugün kongre üyeleri ve taraftar kart sahipleri için satışa çıkacak. Yarın genel satışa sunulacak biletlere www. passo.com.tr sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Fiyatlar 30 TL ile 600 TL arasında.
- 16.10.2019
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