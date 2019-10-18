Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürdü. Sarı-Lacivertlilerde daha önce takımdan ayrı çalışan sakat futbolcular Emre Belözoğlu, Max Kruse ve grip olan Harun Tekin, takımla çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. 20 Ekim Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakat futbolculardan iyi haber geldi.
Sakatlıklarını atlatarak hafta boyunca takımla çalışan Garry Rodrigues, Victor Moses ve Hasan Ali Kaldırım'ın ardından, sarı-lacivertlilere üç müjde daha geldi. Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ve kasığından problem yaşayan ve Denizli'de sahada olup olmayacağı belli olmayan Kruse takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe'de ayrıca gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin de takım antrenmanında yer aldı.
Fenerbahçe yarın sabah 11:30'da yapacağı idman sonrası 15:55'te Denizli'ye gidecek.
- 18.10.2019
- Güncelleme: 18.10.2019 12:35
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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