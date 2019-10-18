Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. 20 Ekim Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakat futbolculardan iyi haber geldi.

Sakatlıklarını atlatarak hafta boyunca takımla çalışan Garry Rodrigues, Victor Moses ve Hasan Ali Kaldırım'ın ardından, sarı-lacivertlilere üç müjde daha geldi. Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ve kasığından problem yaşayan ve Denizli'de sahada olup olmayacağı belli olmayan Kruse takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe'de ayrıca gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin de takım antrenmanında yer aldı.

Fenerbahçe yarın sabah 11:30'da yapacağı idman sonrası 15:55'te Denizli'ye gidecek.