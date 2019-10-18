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18 Ekim 2019, Cuma
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'ye 3 müjde birden!

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

'de 'in 8. haftasında oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürdü. Sarı-Lacivertlilerde daha önce takımdan ayrı çalışan sakat futbolcular , Max Kruse ve grip olan , takımla çalıştı.

, 'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. 20 Ekim Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakat futbolculardan iyi haber geldi.

Sakatlıklarını atlatarak hafta boyunca takımla çalışan Garry Rodrigues, ve 'ın ardından, sarı-lacivertlilere üç müjde daha geldi. Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve kasığından problem yaşayan ve 'de sahada olup olmayacağı belli olmayan Kruse takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe'de ayrıca gribal enfeksiyon geçiren de takım antrenmanında yer aldı.

Fenerbahçe yarın sabah 11:30'da yapacağı idman sonrası 15:55'te Denizli'ye gidecek.

  1. 18.10.2019
  2. Güncelleme: 18.10.2019 12:35
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