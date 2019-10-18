Max Kruse'nin Galatasaray üzüntüsü!

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Max Kruse, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Çubuklu formayla çıktığı 7 maçta 4 asist yaparak taraftarın beğenisini kazanan Kruse, henüz golle tanışamadı. Kruse'ye en büyük desteği Volkan Demirel'in verdiği belirtilirken, Alman yıldızın ayrıca Galatasaray üzüntüsü de yaşadığı öğrenildi...