Max Kruse'nin Galatasaray üzüntüsü! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
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Max Kruse'nin Galatasaray üzüntüsü!

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Max Kruse, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Çubuklu formayla çıktığı 7 maçta 4 asist yaparak taraftarın beğenisini kazanan Kruse, henüz golle tanışamadı. Kruse'ye en büyük desteği Volkan Demirel'in verdiği belirtilirken, Alman yıldızın ayrıca Galatasaray üzüntüsü de yaşadığı öğrenildi...

18 Ekim 2019 Cuma 10:19
Max Kruse'nin Galatasaray üzüntüsü!

Werder Bremen'den sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe kadrosuna katılan ve özellikle asistleriyle göz dolduran Max Kruse henüz rakip fileleri sarsamadı.

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Max Kruse'nin Galatasaray üzüntüsü!

7 hafta geçmesine karşın gol atma başarısı gösteremeyen Alman futbolcu bu şanssızlığı en kısa sürede kırmayı hedefliyor.

Max Kruse'nin Galatasaray üzüntüsü!

Maçlardan sonra videolu analizlere önem veren ve girdiği pozisyonları izleyen Kruse, son vuruşlarda yaşadığı sıkıntıyı dile getirmekten çekinmiyor.

Max Kruse'nin Galatasaray üzüntüsü!

Öz eleştiri konusunda son derece olgun davranan tecrübeli yıldız, antrenör ekibiyle kaçırdığı gollerin analizini yapıyor.

Max Kruse'nin Galatasaray üzüntüsü!

Bu analizler sırasında Volkan Demirel'le de sık sık konuşan Kruse, artık gollere başlamak zorunda olduğunu aktarıyor.

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