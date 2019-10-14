'Eljif Barça ve Real’e gidebilir'
Fenerbahçe'nin 16 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'ın Makedonya Milli Takımı'ndan hocası Angelovski, genç oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu söyledi: "Eljif, kendi jenerasyonunun en güçlü oyuncularından. Üç-dört farklı pozisyonda oynayabiliyor. Napoli onun için ideal kulüp. Yakın gelecekte R. Madrid, Barça ve PSG gibi büyük kulüpler Eljif'i daha yakından takip edecektir."
Fenerbahçe'nin 16 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'ın Makedonya Milli Takımı'ndan hocası Angelovski, genç oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu söyledi: "Eljif, kendi jenerasyonunun en güçlü oyuncularından. Üç-dört farklı pozisyonda oynayabiliyor. Napoli onun için ideal kulüp. Yakın gelecekte R. Madrid, Barça ve PSG gibi büyük kulüpler Eljif'i daha yakından takip edecektir."
- 14.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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