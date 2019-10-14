'Eljif Barça ve Real’e gidebilir'

Fenerbahçe'nin 16 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'ın Makedonya Milli Takımı'ndan hocası Angelovski, genç oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu söyledi: "Eljif, kendi jenerasyonunun en güçlü oyuncularından. Üç-dört farklı pozisyonda oynayabiliyor. Napoli onun için ideal kulüp. Yakın gelecekte R. Madrid, Barça ve PSG gibi büyük kulüpler Eljif'i daha yakından takip edecektir."