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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'Eljif Barça ve Real’e gidebilir'

'Eljif Barça ve Real’e gidebilir'

'nin 16 milyon euro'ya 'ye sattığı 'ın Makedonya 'ndan hocası Angelovski, genç oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu söyledi: "Eljif, kendi jenerasyonunun en güçlü oyuncularından. Üç-dört farklı pozisyonda oynayabiliyor. Napoli onun için ideal kulüp. Yakın gelecekte R. Madrid, Barça ve gibi büyük kulüpler Eljif'i daha yakından takip edecektir."

'nin 16 milyon euro'ya 'ye sattığı 'ın Makedonya 'ndan hocası Angelovski, genç oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu söyledi: "Eljif, kendi jenerasyonunun en güçlü oyuncularından. Üç-dört farklı pozisyonda oynayabiliyor. Napoli onun için ideal kulüp. Yakın gelecekte R. Madrid, Barça ve gibi büyük kulüpler Eljif'i daha yakından takip edecektir."

  1. 14.10.2019
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