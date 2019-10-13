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Fenerbahçe'nin yeni sol beki ocakta imzalıyor! İşte bonservis bedeli
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe Süper Lig'e bomba gibi başladı. Fakat sakatlıkların artması sonucu sarı-lacivertliler kötü bir gidiş sergiledi. 7 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Kanarya 11 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. Fenerbahçe'de bu gelişmelerin ardından sol bek alarmı verildi. Sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunda da sol bek transferi için uğraş vermiş ancak dönemin şartları doğrultusunda transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayı transfer döneminde mutlak bir sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de mutlu sona ulaşmak için her yolu deniyor. İşte sol bek için düşünülen isim ve verilecek ücret...
13 Ekim 2019 Pazar 08:51
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Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı.
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Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile Bayern Münih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda orjin sol bek kalmadı.
Teknik direktör Ersun Yanal o bölgede NabilDirar'ı kullandı. Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşünü bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, NabilDirar'ın sakatlık haberi ile sarsıldı.
Faslı futbolcunun fıtık problemi olduğu ve son maçlarda iğne ile sahaya çıktığının açıklanmasının ardından Dirar milli arada ameliyat edildi.
Hasan Ali'nin de tam anlamıyla iyileşememesi nedeniyle ligin 8. haftasında oynanacak olan Denizlispor maçında sol bek mevkisinde Isla'nın görev yapması bekleniyor.