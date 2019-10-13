Fenerbahçe'nin yeni sol beki ocakta imzalıyor! İşte bonservis bedeli

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe Süper Lig'e bomba gibi başladı. Fakat sakatlıkların artması sonucu sarı-lacivertliler kötü bir gidiş sergiledi. 7 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Kanarya 11 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. Fenerbahçe'de bu gelişmelerin ardından sol bek alarmı verildi. Sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunda da sol bek transferi için uğraş vermiş ancak dönemin şartları doğrultusunda transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayı transfer döneminde mutlak bir sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de mutlu sona ulaşmak için her yolu deniyor. İşte sol bek için düşünülen isim ve verilecek ücret...

13 Ekim 2019 Pazar 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





