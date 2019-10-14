Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kuyt: Ada’ya gitmiyorum!
Fenerbahçe'de 2012-15 yılları arasında forma giyen Dirk Kuyt, İngiltere'nin League One (3. Lig) ekiplerinden Southend United'e yardımcı antrenör olacağı iddialarını yalanladı.
Fenerbahçe'de 2012-15 yılları arasında forma giyen Dirk Kuyt, İngiltere'nin League One (3. Lig) ekiplerinden Southend United'e yardımcı antrenör olacağı iddialarını yalanladı. Ada basını, Kuyt'un Henrik Larsson'un yardımcılığını üstleneceğini yazmıştı. Kuyt halen Feyenoord U19 Takımı'nın sorumlusu olarak çalışıyor.
- 14.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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