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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'nin eski yıldızı Kuyt: Ada’ya gitmiyorum!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kuyt: Ada’ya gitmiyorum!

'de 2012-15 yılları arasında forma giyen , 'nin (3. Lig) ekiplerinden 'e yardımcı antrenör olacağı iddialarını yalanladı.

'de 2012-15 yılları arasında forma giyen , 'nin (3. Lig) ekiplerinden 'e yardımcı antrenör olacağı iddialarını yalanladı. Ada basını, Kuyt'un Henrik Larsson'un yardımcılığını üstleneceğini yazmıştı. Kuyt halen Feyenoord U19 Takımı'nın sorumlusu olarak çalışıyor.

  1. 14.10.2019
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