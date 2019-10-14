Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kuyt: Ada’ya gitmiyorum!

Fenerbahçe'de 2012-15 yılları arasında forma giyen Dirk Kuyt, İngiltere'nin League One (3. Lig) ekiplerinden Southend United'e yardımcı antrenör olacağı iddialarını yalanladı. Ada basını, Kuyt'un Henrik Larsson'un yardımcılığını üstleneceğini yazmıştı. Kuyt halen Feyenoord U19 Takımı'nın sorumlusu olarak çalışıyor.