Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı! 

Fenerbahçe'de, Nabil Dirar'ın takımı için gösterdiği fedakarlık takdir topluyor. Deneyimli oyuncu, fıtık operasyonu geçirmek için Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşmesini bekledi. Sarı-laviertli yönetim de fedakarlıkta bulunan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
13 Ekim 2019 Pazar 15:32
Güncelleme: 13.10.2019 15:32
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Fenerbahçe'de, Nabil Dirar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Faslı futbolcu kadro dışı dönemi ve sonrasında gösterdiği bağlılıkla, takdir topladı.
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Teknik direktör Ersun Yanal tarafından sağ açık, sağ bek, orta sahanın ortası ve sol bekte değerlendirilen Dirar, verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek için gösterdiği çabayla alkış aldı.
Cezayir ile oynanacak maç öncesinde Fas Milli Takımı'ndan affını isteyen 33 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Vahid Halilhodzic ile konuşarak Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyaç duyduğunu aktarmıştı.
Bir süredir fıtık sorunu bulunan Dirar, hem kariyer hem de sağlık açısından riskler alarak sarı-lacivertli formayı bırakmadı.
Deneyimli oyuncu, fıtık operasyonu geçirmek için Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşmesini bekledi. Dirar, bu hareketiyle teknik heyet ve yönetimden tam not aldı.