Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Fenerbahçe'de, Nabil Dirar'ın takımı için gösterdiği fedakarlık takdir topluyor. Deneyimli oyuncu, fıtık operasyonu geçirmek için Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşmesini bekledi. Sarı-laviertli yönetim de fedakarlıkta bulunan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

13 Ekim 2019 Pazar 15:32 Güncelleme: 13.10.2019 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





