HaberlerGaleriMesut Özil transferinde flaş gelişme! Bir adım daha yaklaştı...
Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Bir adım daha yaklaştı...
Fenerbahçe'nin Mesut Özil hayali gerçeğe dönüşüyor... Kanarya'nın Ocak ayında kadrosuna katmak istediği Mesut Özil sarı-lacivertlilere bir adım daha yaklaştı. İşte Mesut Özil - Fenerbahçe transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri...
13 Ekim 2019 Pazar 14:33
Güncelleme: 13.10.2019 14:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de Mesut Özil hayali ara transfer döneminde gerçeğe dönüşüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız futbolcunun ismi uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılıyordu.
Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in, yaz transfer döneminde çubuklu formayı giyeceği iddia edilmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında bu transfer için 'ilerleyen yıllarda neden olmasın' demişti...
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı.