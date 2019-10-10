Mehmet Ekici'den son dakika transfer kararı! İstanbul ekibine...
Fenerbahçe'nin 'kendine kulüp' bul dediği Mehmet Ekici için Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa devrede... İstanbul ekibi ara transferin son gününde tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak istemiş ancak Mehmet, Fenerbahçe için umudunu sürdürme kararı almıştı. Son durum dahilinde ise kadro dışı olan Mehmet Ekici'nin oynayabileceği bir takıma transfer olma kararı aldığı öğrenildi.
Ligin ilk yarısı için futbol federasyonuna gönderilen 28 kişilik esame listesinde kendisine yer bulamayan ve Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Mehmet Ekici için Kasımpaşa devrede...
2017 yılında olaylı bir şekilde sarı lacivertli kulübe gelen ve camianın büyük umut bağladığı Mehmet Ekici aradan geçen 2,5 sezon içerisinde kendisinden beklenen patlamayı yapamazken, Ersun Yanal'la yeniden oluşuma giden Fenerbahçe'de Ekici'nin kendine yer bulamaması bir hayli dikkat çekti.
Kariyerini genelde sakatlık problemleriyle geçirdiği gibi geride bıraktığımız sezon ligde sadece 3 gol 1 asist yapan 29 yaşındaki orta sahanın Kasımpaşa'ya transfer olma ihtimali yüksek.
Sezon sonunda serbest kalacak Mehmet Ekici için herhangi bir sorun çıkarmayacak olan Fenerbahçe'nin oyuncunun gidişine müsaade ettiği bildirilirken, 11 kez milli takım forması giyen futbolcu için Kasımpaşa'nın da istekli olduğu kaydedildi.
- 10.10.2019
- Güncelleme: 10.10.2019 12:52
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Yorum
İLERLİYOR .....İLERLİYOOOOOOR GİTTİ HİKMET HOCA GELDİ KULİSTÇİ VE KULÜPÇÜLERİN ADAMI. İLERLİYOOOOOOOOOOR TÜRK FUTBOOOOOOOLU
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
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Yorum
BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL GÖNDERİN BU FALCAO,BABEL,JİMİ, ŞENER VE 30 YAŞ ÜZERİNDEKİ FUTBOLCULARI. BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL.
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 1
Yorum
murat1903 yıne senaryolar oynanmıs daha geldıgın gun bellıyı fıkonun tuyup buna bırakacağı
Mehmet Ekici'den son dakika transfer kararı! İstanbul ekibine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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