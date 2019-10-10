Mehmet Ekici'den son dakika transfer kararı! İstanbul ekibine... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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'den son dakika kararı! ekibine...

Mehmet Ekici'den son dakika transfer kararı! İstanbul ekibine...

'nin 'kendine kulüp' bul dediği için ekiplerinden devrede... ekibi ara transferin son gününde tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak istemiş ancak Mehmet, Fenerbahçe için umudunu sürdürme kararı almıştı. Son durum dahilinde ise kadro dışı olan Mehmet Ekici'nin oynayabileceği bir takıma olma kararı aldığı öğrenildi.

Ligin ilk yarısı için futbol federasyonuna gönderilen 28 kişilik esame listesinde kendisine yer bulamayan ve Ocak ayında 'den ayrılmayı kafasına koyan için devrede...

2017 yılında olaylı bir şekilde sarı lacivertli kulübe gelen ve camianın büyük umut bağladığı Mehmet Ekici aradan geçen 2,5 sezon içerisinde kendisinden beklenen patlamayı yapamazken, 'la yeniden oluşuma giden Fenerbahçe'de Ekici'nin kendine yer bulamaması bir hayli dikkat çekti.

Kariyerini genelde sakatlık problemleriyle geçirdiği gibi geride bıraktığımız sezon ligde sadece 3 gol 1 asist yapan 29 yaşındaki orta sahanın Kasımpaşa'ya olma ihtimali yüksek.

Sezon sonunda serbest kalacak Mehmet Ekici için herhangi bir sorun çıkarmayacak olan Fenerbahçe'nin oyuncunun gidişine müsaade ettiği bildirilirken, 11 kez milli takım forması giyen futbolcu için Kasımpaşa'nın da istekli olduğu kaydedildi.

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  1. 10.10.2019
  2. Güncelleme: 10.10.2019 12:52
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