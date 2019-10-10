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10 Ekim 2019, Perşembe
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'de Dirar 1 ay yok

Fenerbahçe'de Dirar 1 ay yok

'de fıtık operasyonu geçirdi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı" denildi.

'de fıtık operasyonu geçirdi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı" denildi. Sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtilen Dirar'ın ligde en az 3 maçı kaçıracağı tahmin ediliyor. Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana sol bekte görev yapan tecrübeli futbolcu 7 maçta 2 gol atmıştı.

  1. 10.10.2019
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