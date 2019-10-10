Fenerbahçe'de Dirar 1 ay yok
Fenerbahçe'de Nabil Dirar fıtık operasyonu geçirdi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı" denildi.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar fıtık operasyonu geçirdi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı" denildi. Sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtilen Dirar'ın ligde en az 3 maçı kaçıracağı tahmin ediliyor. Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana sol bekte görev yapan tecrübeli futbolcu 7 maçta 2 gol atmıştı.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Fenerbahçe'de Dirar 1 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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