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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Kadınlar ’nda , karşılaştığı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını 86-62 yenerek kupanın sahibi oldu.

İlki 1993'te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Kadınlar 'nda lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları Kayseri'de karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıl hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi, hem de Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan , 27'nci Kupası'nda statü gereği son play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile mücadele etti. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 86-62 kazandı. Karşılaşma sonrası kupa töreni düzenlendi. Törene katılan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya kupalarını verdi.

1'NCİ PERİYOT: 23-14

2'NCİ PERİYOT:47-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-50

  1. 09.10.2019
  2. Güncelleme: 09.10.2019 20:01
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