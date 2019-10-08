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08 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım

Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım

'de şu ana kadar sadece Ankaragücü maçında şans bulabilen , hesabından İsrailli manken ile eğlendiği videoyu paylaştı.

'de şu ana kadar sadece Ankaragücü maçında şans bulabilen , sosyal medya hesabından İsrailli manken Hofit Golan ile eğlendiği videoyu paylaştı. Fransız defans oyuncusu paylaşımı taraftarlardan 'tepki gelebileceği' endişesiyle daha sonra sildi. Adil Rami'nin sıkıntılı dönemdeki tavrı şaşırttı.

  1. 8.10.2019
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