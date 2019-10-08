Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Fenerbahçe'de şu ana kadar sadece Ankaragücü maçında şans bulabilen Adil Rami, sosyal medya hesabından İsrailli manken Hofit Golan ile eğlendiği videoyu paylaştı.
Fenerbahçe'de şu ana kadar sadece Ankaragücü maçında şans bulabilen Adil Rami, sosyal medya hesabından İsrailli manken Hofit Golan ile eğlendiği videoyu paylaştı. Fransız defans oyuncusu paylaşımı taraftarlardan 'tepki gelebileceği' endişesiyle daha sonra sildi. Adil Rami'nin sıkıntılı dönemdeki tavrı şaşırttı.
- 8.10.2019
-
Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
-
MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
-
Sturridge ısınıyor
Toplam 2
Yorum
ismail rizeyi sturidge devirecek
Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.