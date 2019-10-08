Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım

Fenerbahçe'de şu ana kadar sadece Ankaragücü maçında şans bulabilen Adil Rami, sosyal medya hesabından İsrailli manken Hofit Golan ile eğlendiği videoyu paylaştı. Fransız defans oyuncusu paylaşımı taraftarlardan 'tepki gelebileceği' endişesiyle daha sonra sildi. Adil Rami'nin sıkıntılı dönemdeki tavrı şaşırttı.