Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı tabloyu açıkladı! 'Maaşları nasıl ödeyeceğiz?' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı tabloyu açıkladı! "Maaşları nasıl ödeyeceğiz?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Birçok kulübün küçülmeye gittiğinin altını çizen Ali Koç, Aziz Yıldırım sayesinde büyük bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini belirtti. Milli arada 'camiaya sesleniş' programı yapmak istediğini belirten Koç, Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da bilgi verdi.
7 Ekim 2019 Pazartesi 12:30 Güncelleme: 07.10.2019 12:32
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı tabloyu açıkladı! Maaşları nasıl ödeyeceğiz?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı tabloyu açıkladı! Maaşları nasıl ödeyeceğiz?

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sponsorluk anlaşması Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda yapıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı tabloyu açıkladı! Maaşları nasıl ödeyeceğiz?

Anlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, hayallerinde daha büyük sponsorluklar olduğunu ifade ederek, "İnşallah futbol tarafında bir işbirliğimiz olacak. Sponsorun büyüğü küçüğü yok." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı tabloyu açıkladı! Maaşları nasıl ödeyeceğiz?

Birçok kulübün küçülmeye gittiğini belriten Ali Koç şunları söyledi;

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı tabloyu açıkladı! Maaşları nasıl ödeyeceğiz?

"Pek çok rakibimizin mecburen küçülmeye gittiği ortamda Aziz başkanın da ortaya koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olma durumunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

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