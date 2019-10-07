Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı tabloyu açıkladı! "Maaşları nasıl ödeyeceğiz?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Birçok kulübün küçülmeye gittiğinin altını çizen Ali Koç, Aziz Yıldırım sayesinde büyük bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini belirtti. Milli arada 'camiaya sesleniş' programı yapmak istediğini belirten Koç, Fenerbahçe'nin son durumu hakkında da bilgi verdi.

7 Ekim 2019 Pazartesi 12:30 Güncelleme: 07.10.2019 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





