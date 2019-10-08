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08 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'de ’un idmanlarını izleyecek

Fenerbahçe'de Volkan Demirel Liverpool’un idmanlarını izleyecek

Teknik heyete dahil edilen 'in ile birlikte 'un antrenmanlarına katılıp takip edeceği bildirildi. Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Teknik heyete dahil edilen 'in ile birlikte 'un antrenmanlarına katılıp takip edeceği bildirildi. Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Volkan geçtiğimiz günlerde de sportif direktör Comolli ile birlikte 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etmişti.

  1. 8.10.2019
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