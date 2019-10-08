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08 Ekim 2019, Salı
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'de kredi bitti

Fenerbahçe'de kredi bitti

5 haftada kaybedilen 10 puanla zirve yarışındaki rakiplere karşı elde edilen avantaj heba edildi. Artık hata+mazeret yasak. maçı yeni milat olacak.

'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası hesaplar şaştı... Lige 2'de 2 ile iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin takılmasıyla erken havaya girmişti. Ancak son 5 haftada işler tersine döndü. Kanarya bu dönemde sadece MKE Ankaragücü'nü 'de 2-1 yenebilirken, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 10 puan kaybetti. Elde edilen avantaj da yitirildi. Lige çok kötü başlayan bile Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle yeniden yarışa ortak olurken, toparlandı ve puan sıralamasında Fenerbahçe'yi yakaladı.

YENİ SERİ BAŞLATMALIYIZ
ise 12 puana ulaşarak öne geçti. ile puan farkı ise sadece 1... Bu durum sarı-lacivertli kurmayların keyfini kaçırdı. Teknik heyet, futbolcuları son 5 haftada hata limitlerini fazlasıyla doldurdukları konusunda uyararak, Denizlispor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmalarını isteyecek. Milli arada eksikler gözden geçirilirken, yapılacak antrenmanlarla hücumda ve savunmada aksayan yönler tamir edilecek. Hedef; sakatlıkları geçmek üzere olan , Hasan Ali ve Garry Rodrigues'in de katılımıyla maçını alıp, tekrar yükselişe geçmek.

MUTLU YILLAR FERDİ
Sarı-lacivertli takımın genç oyuncularından , 20 yaşına girdi. Yönetim resmi twitter adresinden, "Bugün futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü. Mutlu yıllar @Ferdi_ kadioglu!" mesajını paylaştı. Ligde bu sezon 4 maçta 87 şans bulan Ferdi, 1 gol, 1 asist üretmişti.

  1. 8.10.2019
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