Fenerbahçe'de kredi bitti

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası hesaplar şaştı... Lige 2'de 2 ile iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin takılmasıyla erken havaya girmişti. Ancak son 5 haftada işler tersine döndü. Kanarya bu dönemde sadece MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 yenebilirken, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 10 puan kaybetti. Elde edilen avantaj da yitirildi. Lige çok kötü başlayan Beşiktaş bile Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle yeniden yarışa ortak olurken, Medipol Başakşehir toparlandı ve puan sıralamasında Fenerbahçe'yi yakaladı.

YENİ SERİ BAŞLATMALIYIZ

Trabzonspor ise 12 puana ulaşarak öne geçti. Galatasaray ile puan farkı ise sadece 1... Bu durum sarı-lacivertli kurmayların keyfini kaçırdı. Teknik heyet, futbolcuları son 5 haftada hata limitlerini fazlasıyla doldurdukları konusunda uyararak, Denizlispor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmalarını isteyecek. Milli arada eksikler gözden geçirilirken, yapılacak antrenmanlarla hücumda ve savunmada aksayan yönler tamir edilecek. Hedef; sakatlıkları geçmek üzere olan Victor Moses, Hasan Ali ve Garry Rodrigues'in de katılımıyla Denizli maçını alıp, tekrar yükselişe geçmek.



MUTLU YILLAR FERDİ

Sarı-lacivertli takımın genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, 20 yaşına girdi. Yönetim resmi twitter adresinden, "Bugün futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü. Mutlu yıllar @Ferdi_ kadioglu!" mesajını paylaştı. Ligde bu sezon 4 maçta 87 şans bulan Ferdi, 1 gol, 1 asist üretmişti.