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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Slimani’den 6’ncı asist

Slimani’den 6’ncı asist

'da Islam Slimani fırtınası sürüyor. , deplasmanda 'e yenildikleri maçta Ben 'in attığı golün pasını vererek, 6 maçta 4 gol, 6 asiste ulaştı. Monaco'nun ligde attığı 15 golün 10'una katkı sağladı.

'da Islam Slimani fırtınası sürüyor. , deplasmanda 'e yenildikleri maçta Ben 'in attığı golün pasını vererek, 6 maçta 4 gol, 6 asiste ulaştı. Monaco'nun ligde attığı 15 golün 10'una katkı sağladı.

  1. 7.10.2019
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